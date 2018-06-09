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Пророссийские боевики ранили украинского военного на Донбассе

32 Читати новину українською
Ситуация на Донбассе
Ситуация на Донбассе / Иллюстративное фото

За 9 июня российские оккупационные силы в Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них два раза – из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Во время боевых действий 1 украинский военный получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Отмечается, что пророссийские боевики прибегали к провокационным обстрелам преимущественно на Луганском и Донецком направлениях.

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Стрелковое оружие и гранатометы российские оккупационные силы применяли в районах Новозвановка, Крымского, Марьинки, Песков, Опытного и Гнутово. Огонь из 120-миллиметровых минометов оккупанты открывали по украинским защитникам Новотошковского, что на Луганщине, и Новоселовка Вторая на Донецком направлении.

В штабе отметили, что подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ.

Потери противника уточняются.

 

Теги: Война на Донбассе Новости Украины Операция Объединенных сил
Источник: 24 канал
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