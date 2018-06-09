Проросійські бойовики поранили українського військового на Донбасі

Протягом 9 червня російські окупаційні сили на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню, з них два рази – із забороненого мінськими угодами озброєння. Під час бойових дій 1 український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що проросійські бойовики вдавалися до провокаційних обстрілів переважно на Луганському та Донецькому напрямках.

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Стрілецьку зброю та гранатомети російські окупаційні сили застосовували в районах Новозванівки, Кримського, Мар’їнки, Пісків, Опитного та Гнутового. Вогонь зі 120-міліметрових мінометів окупанти відкривали по українських захисниках Новотошківського, що на Луганщині, та Новоселівки Другої на Донецькому напрямку.

У штабі наголосили, що підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь.

Втрати противника уточнюються.