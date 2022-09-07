Российские хакеры атаковали правительственные сайты Японии

Пророссийская хакерская группа утверждает, что атаковала правительственный сайт Японии. Некоторые функции там действительно недоступны.

Группа Killnet 6 сентября сообщила в соцсетях, что она атаковала сайт портала e-Gov, которым руководит правительство. Центр кибербезопасности Кабмина уже приступил к расследованию.

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Killnet атаковали японские правительственные сайты из-за поддержки Украины

Правительственный портал e-Gov предоставляет административную информацию от государственных организаций. Сайт также позволяет общественности подавать документы для регистрации или заявки.

Также хакеры заявили, что их группа вывела из строя налоговый портал Японии, местную платежную систему JCB и популярную японскую соцсеть Mixi.

Killnet атаковали японские ресурсы из-за того, что Япония поддерживает Украину, а также из-за спора с россией относительно принадлежности Курильских островов. "Удар по финансовой системе Японии как одной из ключевых в мире и одной из главных для блока западного режима является очень хорошим стимулом подумать, с кем они собираются воевать. Если вы решили стать нашими врагами, то не ждите пощады", – заявили хакеры Killnet.

Что известно о Killnet

Пророссийская хакерская группа известна своими DoS- и DDoS-атаками на государственные учреждения и частные компании в нескольких странах во время российского вторжения в Украину в 2022 году. Считается, что группа была создана примерно в марте.

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