Всем оказали медицинскую помощь и отправили в медучреждение. Чтобы заставить оккупантов прекратить обстрелы, бойцы ООС вынуждены были открыть ответный огонь.
Важно Оккупанты убили на Донбассе бойца из Запорожья Виктора Рачугина
В каком состоянии раненые
Сообщают, что двое раненых находятся в удовлетворительном состоянии. Зато состояние третьего – средней тяжести.
Где стреляли боевики
- Возле Причепиловки оккупанты били из автоматических станковых гранатометов.
- Недалеко от Павлополя – из гранатометов разных систем.
- В районе Зайцевого наемники, кроме гранатометов, использовали стрелковое оружие.
- Стрелковое оружие шло в ход и у Старогнатовки.
- Недалеко от Новотошкивского наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
- Вблизи Станицы Луганской, Лебединского и Повлополя оккупанты запускали беспилотники. С помощью них они сбрасывали ВОГ-17.
- Пролет беспилотника с пересечением линии столкновения зафиксировали и в Луганской области. Вероятно, "Орлан-10".
Последние новости с передовой
- Пророссийские боевики с ночи до утра 26 октября прицельно обстреливали Гранитное. При этом использовали запрещенное минскими соглашениями оружие. Снаряды попали в пять домов и электросети. К счастью, мирные жители не пострадали.
- 26 октября в результате атаки оккупантов погиб мастер-сержант Георгий Халиков из Шишаков Полтавской области.
- В ответ на смертельный обстрел оккупантов украинские защитники впервые применили разведывательно-ударный беспилотник Bayraktar.
- Ночью 29 октября на передовой снова было неспокойно. Российские наемники ранили бойца ООС. Его госпитализировали.