Всем оказали медицинскую помощь и отправили в медучреждение. Чтобы заставить оккупантов прекратить обстрелы, бойцы ООС вынуждены были открыть ответный огонь.

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В каком состоянии раненые

Сообщают, что двое раненых находятся в удовлетворительном состоянии. Зато состояние третьего – средней тяжести.

Где стреляли боевики

Возле Причепиловки оккупанты били из автоматических станковых гранатометов.

Недалеко от Павлополя – из гранатометов разных систем.

В районе Зайцевого наемники, кроме гранатометов, использовали стрелковое оружие.

Стрелковое оружие шло в ход и у Старогнатовки.

Недалеко от Новотошкивского наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Вблизи Станицы Луганской, Лебединского и Повлополя оккупанты запускали беспилотники. С помощью них они сбрасывали ВОГ-17.

Пролет беспилотника с пересечением линии столкновения зафиксировали и в Луганской области. Вероятно, "Орлан-10".

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