Усім надали домедичну допомогу та відправили до медзакладу. Щоб змусити окупантів припинити обстріли, бійці ООС змушені були відкрити вогонь у відповідь.
Важливо Окупанти вбили на Донбасі бійця зі Запоріжжя Віктора Рачугіна
У якому стані поранені
Повідомляють, що двоє поранених наразі перебувають у задовільному стані. Натомість стан третього – середньої важкості.
Де стріляли бойовики
- Біля Причепилівки окупанти гатили з автоматичних станкових гранатометів.
- Неподалік Павлополя – з гранатометів різних систем.
- У районі Зайцевого найманці, крім гранатометів, використовували стрілецьку зброю.
- Стрілецька зброя йшла в хід і біля Старогнатівки.
- Неподалік Новотошківського найманці застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
- Поблизу Станиці Луганської, Лебединського та Повлополя окупанти запускали безпілотники. За допомогою них вони скидали ВОГ-17.
- Проліт безпілотника з перетином лінії зіткнення зафіксували й на Луганщині. Ймовірно, "Орлан-10".
Останні новини з передової
- Проросійські бойовики з ночі до ранку 26 жовтня прицільно обстрілювали Гранітне. При цьому використовували заборонену мінськими угодами зброю. Снаряди потрапили у 5 будинків та електромережі. На щастя, мирні жителі не постраждали.
- 26 жовтня внаслідок атаки окупантів загинув майстер-сержант Георгій Халіков із Шишаків, що на Полтавщині.
- У відповідь на смертельний обстріл окупантів українські захисники вперше застосували розвідувально-ударний безпілотник Bayraktar.
- Вночі 29 жовтня на передовій знову було неспокійно. Російські найманці поранили бійця ООС. Його госпіталізували.