В Украине существовало несколько групп, так или иначе боровшихся за российское влияние на Украину. Сейчас все поклонники России, которые действовали на территории нашего государства, находятся либо в Вене, либо в Москве, рассказал секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов.
Смотрите также Работали на ФСБ: Шария и эксчельник полиции Виннитчины будут судить за госпредательство
Мы услышим еще много фамилий
Алексей Данилов убежден, что после окончания войны украинцы услышат еще очень много фамилий среди российских сообщников и услышат очень много историй, однако сейчас этот вопрос не совсем актуален, ведь они находятся в Москве.
"В том числе и Сивкович, в том числе и братья Клюевы. Здесь же перечень велик", - сказал Данилов.
В то же время секретарь СНБО объяснил, что они были и в определенной степени еще заложники. По его словам, их шантажировали и "затягивали" в совместные проекты.
Для россиян вопрос влияния на нашу территорию никогда не будет сниматься с повестки дня. И они используют для этого все без исключения вещи,
– подчеркнул Алексей Данилов.
Он также рассказал, что борьба против российского влияния в Украине продолжается, однако не обо всем можно говорить, ведь "не у всех документов есть открытый гриф".
По словам Данилова, было очень много случаев, когда СНБО передавал информацию соответствующим органам для проработки тех или иных вещей.
В СНБО работают только с документами
На вопрос о причине отсутствия персональных санкций против Андрея Портнова, которого не один год увязывали с верхушкой российских властей, Данилов сказал, что для этого нет нужных документов.
Кто такой Андрей Портнов?
Украинский пророссийский политик и юрист. Народный депутат Украины 5-6 созывов (2006-2007, 2007-2010).
У него есть имущество в России и в свое время пытался дискредитировать проевропейские реформы, которые происходили в Украине. Кроме этого, имело большое деструктивное влияние на украинскую судебную систему.
После Евромайдана он уехал из Украины и некоторое время жил в России. Потом переехал в Вену, но снова вернулся в Украину.
Против Портнова был заведен ряд уголовных дел. Некоторые из которых он выиграл в суде. 2018 следователи Украины начали расследование причастности Портнова к аннексии Крыма, СБУ открыло дело по статье "Государственная измена", которая была закрыта 15 августа 2019 года.
"Я не могу руководствоваться эмоциями. Мы работаем только с документами. Если есть документы, мы работаем. Если ни один орган не подал документы (не имеет значения здесь, то Портнов, то ли какая-то другая фамилия), мы не можем сами себе придумывать и пользоваться эмоциями. Нам нужны документы", - отметил секретарь СНБО.
Пророссийские депутаты в Украине: последние новости
- Кум российского диктатора Виктор Медведчук судится в Украине за право быть адвокатом. Он уже подал иск и заявил о "политическом преследовании". Предатель Медведчук подал иск на решение Дисциплинарной палаты Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области о лишении его права на занятие адвокатской деятельностью.
- Бывшему народному депутату от запрещенной ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу избрали меру пресечения. Суд постановил, что он должен находиться под стражей. Решение было принято 2 августа Печерским судом Киева. Буквально 26 июля 2023 г. экснардепу сообщили о подозрении в государственной измене.
- Виктор Медведчук, обменянный в Россию, зарегистрировал в Москве организацию "Другая Украина". Совместно с ним компанией владеет бывший украинский журналист. Виктор Медведчук зарегистрировал политическую организацию совместно с его приспешником из закрытого пророссийского "112 канала" Денисом Жарких.