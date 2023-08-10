В Україні існувало кілька груп, які так чи інакше боролися за російський вплив на Україну. Зараз усі прихильники Росії, які діяли на території нашої держави, перебувають або у Відні, або у Москві, розповів секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов.

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Ми почуємо ще багато прізвищ

Олексій Данілов переконаний, що після закінчення війни українці почують ще дуже багато прізвищ серед російських посіпак та почують дуже багато історій, однак зараз це питання не зовсім на часі, адже вони перебувають у Москві.

"В тому числі і Сівкович, в тому числі і брати Клюєви. Тут же перелік великий", – сказав Данілов.

Водночас секретар РНБО пояснив, що вони були і певною мірою ще є заручниками. За його словами, їх шантажували та "затягували" у спільні проєкти.

Для росіян питання впливу на нашу територію ніколи не буде зніматися з порядку денного. І вони використовують для цього всі без винятку речі,

– наголосив Олексій Данілов.

Він також розповів, що боротьба проти російського впливу в Україні триває, однак не про все можна говорити, адже "не всі документи мають відкритий гриф".

За словами Данілова, було дуже багато випадків, коли РНБО передавала інформацію відповідним органам, для опрацювання тих чи інших речей.

У РНБО працюють тільки з документами

На питання про причину відсутності персональних санкцій проти Андрія Портнова, якого не один рік пов'язували з верхівкою російської влади, Данілов сказав, що для цього немає потрібних документів.

Хто такий Андрій Портнов? Український проросійський політик і юрист. Народний депутат України 5-6 скликань (2006—2007, 2007—2010). Він має майно в Росії та свого часу намагався дискредитувати проєвропейські реформи, які відбувалися в Україні. Крім цього, мав великий деструктивний вплив на українську судову систему.

Після Євромайдану він виїхав з України та деякий час жив у Росії. Потім переїхав до Відня, але знову повернувся до України.



Проти Портнова було заведено низку кримінальних справ. Деякі з яких він виграв у суді. 2018 року слідчі України почали розслідування причетності Портнова до анексії Криму, СБУ відкрило справу за статтею "Державна зрада", яка була закрита 15 серпня 2019 року.



"Я не можу керуватися емоціями. Ми працюємо тільки з документами. Якщо є документи, ми працюємо. Якщо жоден орган не подав документи (немає значення тут, чи то Портнов, чи то якесь інше прізвище), ми не можемо самі собі вигадувати і користуватися емоціями. Нам потрібні документи", — зазначив секретар РНБО.

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