Пророссийские боевики активизировались в Донецкой области

Несмотря на объявленное перемирие, пророссийские боевики на Донбассе за прошедшие сутки осуществили 20 обстрелов позиций украинских военных.

Об этом сообщили военные.

В частности, на донецком направлении с 82 мм минометов противник вел огонь по нашим укреплениям в Песках. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия обстреляли защитников Шахты Бутовка.

Читайте также: В Штабе сообщили страшную весть о пропавшем военного на Донбассе

Также гранатометы враг применил по нашим позициям неподалеку Каменки и Авдеевки, а крупнокалиберные пулеметы – неоднократно вблизи Водяного. Кроме этого, под огонь из стрелкового оружия попали защитники Талаковки, Павлополя, Гнутово, Водяного и Широкино.

К счастью, в результате вражеского огня ни один украинский защитник не пострадал.