В Штабе сообщили страшную весть о пропавшем военном на Донбассе

Украинский военный, который в конце марта бесследно исчез из одной из воинских частей в зоне боевых действий на Востоке Украины, оказался мертвым. Его тело украинским военным передали пророссийские боевики.

Об этом рассказал спикер Штаба АТО Олег Сушинский, передает "Украинская правда".

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По его словам, 29 марта во время проверки наличия личного состава обнаружили отсутствие военного.

"Продолжались первоочередные поисковые мероприятия, тело обнаружили представители российско-оккупационных войск и передали украинским военным", – добавил пресс-офицер.

Кроме того он отметил, что после проведения судебно-медицинской экспертизы, процесса опознания и оформления соответствующих документов представители гуманитарного проекта ВСУ "Эвакуация 200" доставили тело к месту захоронения.

Напомним, 29 марта Штаб АТО сообщил, что в одном из военных подразделений сил Антитеррористической операции обнаружено отсутствие военнослужащего, поэтому начались первоочередные розыскные мероприятия.