У Штабі сповістили страшну звістку про зниклого військового на Донбасі

Український військовий, який наприкінці березня безслідно зник з однієї із військових частин у зоні бойових дій на Сході України, виявився мертвим. Його тіло українським військовим передали проросійські бойовики.

Про це розповів речник Штабу АТО Олег Сушинський, передає "Українська правда".

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За його словами, 29 березня під час перевірки наявності особового складу виявили відсутність військового.

"Тривали першочергові пошукові заходи, тіло виявили представники російсько-окупаційних військ і передали українським військовим", – додав прес-офіцер.

Крім того він зауважив, що після проведення судово-медичної експертизи, процесу впізнання та оформлення відповідних документів представники гуманітарного проекту ЗСУ "Евакуація 200" доправили тіло до місця поховання.

Нагадаємо, 29 березня Штаб АТО сповістив, що одному з військових підрозділів сил Антитерористичної операції виявлено відсутність військовослужбовця, відтак почалися першочергові пошукові заходи.