Проросійські бойовики активізувалися на Донеччині

Попри оголошене перемир’я, проросійські бойовики на Донбасі минулої доби здійснили 20 обстрілів позицій українських військових.

Про це повідомили військові.

Зокрема на донецькому напрямку з 82 мм мінометів противник вів вогонь по наших укріпленнях в Пісках. З гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї обстріляли захисників Шахти Бутівка.

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Також гранатомети ворог застосував по наших позиціях неподалік Кам’янки та Авдіївки, а великокаліберні кулемети – неодноразово поблизу Водяного. Крім цього, під вогонь зі стрілецької зброї потрапили оборонці Талаківки, Павлополя, Гнутового, Водяного та Широкиного.

На щастя, внаслідок ворожого вогню жоден український захисник не постраждав.