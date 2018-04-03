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4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Проросійські бойовики активізувалися на Донеччині

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Війна на Донбасі
Війна на Донбасі / 24 Канал

Попри оголошене перемир’я, проросійські бойовики на Донбасі минулої доби здійснили 20 обстрілів позицій українських військових.

Про це повідомили військові.

Зокрема на донецькому напрямку з 82 мм мінометів противник вів вогонь по наших укріпленнях в Пісках. З гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї обстріляли захисників Шахти Бутівка.

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Також гранатомети ворог застосував по наших позиціях неподалік Кам’янки та Авдіївки, а великокаліберні кулемети – неодноразово поблизу Водяного. Крім цього, під вогонь зі стрілецької зброї потрапили оборонці Талаківки, Павлополя, Гнутового, Водяного та Широкиного.

На щастя, внаслідок ворожого вогню жоден український захисник не постраждав.

Теги: Новини України Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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