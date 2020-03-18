Пророссийские боевики дважды обстреляли участок разведения у Петровского

Оккупанты продолжают осуществлять циничные провокации. На этот раз они обстреляли участок разведения вблизи Петровского в Донецкой области. Огонь вели с автоматического станкового гранатомета в ночь на 18 марта.

О целенаправленной вооруженной провокации врага сообщают в штабе ООС.

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Российские оккупанты дважды обстреляли участок разведения №3 Богдановка – Петровское с автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия. Такие преступные действия российских оккупационных войск в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня,

– отмечают украинские защитники.

О потерях в штабе ООС не сообщают.

В общем, 17 марта в районе операции Объединенных сил боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего были ранены 2 украинских военных.

Внимание! Практическая фаза разведения сил и средств на линии разграничения у населенных пунктов Богдановка и Петровское завершилась 11 ноября 2019. После этого некоторое время продолжалось разминирование территорий.



Разведение произошло в пределах минских соглашений и стало шагом и условием для встречи лидеров "нормандской четверки" в декабре 2019 года. Украинские военные отошли на расстояние, что позволяет вернуться обратно в случае нарушений боевиками режима прекращения огня.