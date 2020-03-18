Проросійські бойовики двічі обстріляли ділянку розведення біля Петрівського

Окупанти продовжують здійснювати цинічні провокації. Цього разу вони обстріляли ділянку розведення поблизу Петрівського на Донеччині. Вогонь вели із автоматичного станкового гранатомета в ніч на 18 березня.

Про цілеспрямовану збройну провокацію ворога повідомляють у штабі ООС.

Актуально Бойовики з мінометів накрили захисників Новотошківського: двоє воїнів поранені

Російські окупанти двічі обстріляли ділянку розведення №3 Богданівка – Петрівське з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї. Такі злочинні дії російських окупаційних військ вчергове підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню,

– наголошують українські оборонці.

Про втрати у штабі ООС не повідомляють.

Загалом, 17 березня в районі операції Об'єднаних сил бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого були поранені 2 українських військових.

Увага! Практична фаза розведення сил та засобів на лінії розмежування біля населеного пункту Богданівка та Петрівське завершилася 11 листопада 2019 року. Після цього деякий час тривало розмінування територій.



Розведення відбулося у межах мінських угод і стало кроком та умовою для зустрічі лідерів "нормандської четвірки" у грудні 2019 року. Українські військові відійшли на відстань, яка дозволяє повернутися назад у разі порушень бойовиками режиму припинення вогню.



Який вигляд має лінія розмежування на Донбасі після розведення військ / Інфографіка 24 каналу