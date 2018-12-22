Пророссийские боевики на Донбассе из гранатометов обстреляли Гнутово, – штаб ООС

Пророссийские боевики 1 раз за 22 декабря открыли огонь по украинским позициям / Фото из свободных источников

В течение текущих суток, 22 декабря, по состоянию на 18 часов российские оккупационные войска 1 раз нарушили режим прекращения огня. Они обстреляли населенный пункт Гнутово на Мариупольском направлении.