Пророссийские боевики на Донбассе из гранатометов обстреляли Гнутово, – штаб ООС
В течение текущих суток, 22 декабря, по состоянию на 18 часов российские оккупационные войска 1 раз нарушили режим прекращения огня. Они обстреляли населенный пункт Гнутово на Мариупольском направлении.
Об этом информирует штаб Операции объединенных сил.
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Так, оккупанты совершили один обстрел, правда, не из запрещенного минскими договоренностями вооружения.
В частности, враг совершил прицельный обстрел из гранатомета, крупнокалиберного пулемета по позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных,
– говорится в сообщении.
К счастью, среди украинских защитников потерь нет.