Проросійські бойовики на Донбасі із гранатометів обстріляли Гнутове, – штаб ООС

Протягом поточної доби, 22 грудня, станом на 18 годину російські окупаційні війська 1 раз порушили режим припинення вогню. Вони обстріляли населений пункт Гнутове на Маріупольському напрямку.

Про це інформує штаб Операції об'єднаних сил.

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Так, окупанти здійснили один обстріл, щоправда, не із забороного мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема, ворог здійснив прицільний обстріл з гранатомету, великокаліберного кулемету по позиції Об'єднаних сил в районі населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових,

– йдеться у повідомленні.

На щастя, серед українських оборонців втрат немає.