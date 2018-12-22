Проросійські бойовики на Донбасі із гранатометів обстріляли Гнутове, – штаб ООС
Протягом поточної доби, 22 грудня, станом на 18 годину російські окупаційні війська 1 раз порушили режим припинення вогню. Вони обстріляли населений пункт Гнутове на Маріупольському напрямку.
Про це інформує штаб Операції об'єднаних сил.
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Так, окупанти здійснили один обстріл, щоправда, не із забороного мінськими домовленостями озброєння.
Зокрема, ворог здійснив прицільний обстріл з гранатомету, великокаліберного кулемету по позиції Об'єднаних сил в районі населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових,
– йдеться у повідомленні.
На щастя, серед українських оборонців втрат немає.