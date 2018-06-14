Пророссийские боевики обстреляли из минометов два населенных пункта в Луганской области

В течение 14 июня пророссийские боевики 10 раз нарушали режим прекращения огня. Шесть раз это было сделано с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом информирует пресс-центр Операции объединенных сил в сводке за 14 июня на своей странице в Facebook.

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На Луганщине не уменьшается интенсивность боевых действий. Противник в районе населенных пунктов Новотошковское и Новотроицкое в который раз применял 120 и 82-мм минометы,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что в Донецкой области, с применением тяжелого вооружения, были обстреляны населенные пункты Водяное и Богдановка.

В штабе Операции объединенных сил сообщают, что активные боевые действия были зафиксированы на Мариупольском направлении.

"Поселок Лебединское противник пытался атаковать под прикрытием 122-мм артиллерии и минометов 120-го калибра. Адекватный ответ морских пехотинцев сорвал планы противника, который вынужден был перейти к оборонительным действиям", – сообщает пресс-центр.

Все атаки были успешно подавлены силами Операции объединенных сил. В ходе боев Украинским защитникам удалось сохранить положение подразделений. Потерь среди украинских защитников нет. Потери противника подсчитываются.