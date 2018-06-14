Проросійські бойовики обстріляли з мінометів два населених пункти на Луганщині
Впродовж 14 червня проросійські бойовики 10 разів порушували режим припинення вогню. Шість разів це було зроблено з застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це інформує прес-центр Операції об'єднаних сил у зведенні за 14 червня на своїй сторінці у Facebook.
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На Луганщині не спадає інтенсивність бойових дій. Противник в районі населених пунктів Новотошківське та Новотроїцьке вкотре застосовував 120 та 82-мм міномети,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на Донеччині, із застосуванням важкого озброєння, було обстріляно населені пункти Водяне та Богданівка.
У штабі Операції об'єднаних сил повідомляють, що активні бойові дії було зафіксовано на Маріупольському напрямку.
"Селище Лебединське противник намагався атакувати під прикриттям 122-мм артилерії та мінометів 120-го калібру. Адекватна відповідь морських піхотинців зірвала плани противника, який змушений був перейти до оборонних дій", – повідомляє прес-центр.
Всі атаки були успішно придушені силами Операції об'єднаних сил. В ході боїв українським захисникам вдалося зберегти положення підрозділів. Втрат серед українських захисників немає. Втрати противника підраховуються.