Проросійські бойовики обстріляли з мінометів два населених пункти на Луганщині

Впродовж 14 червня проросійські бойовики 10 разів порушували режим припинення вогню. Шість разів це було зроблено з застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це інформує прес-центр Операції об'єднаних сил у зведенні за 14 червня на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: В районі Операції Об'єднаних сил затримано двох бойовиків, – штаб

На Луганщині не спадає інтенсивність бойових дій. Противник в районі населених пунктів Новотошківське та Новотроїцьке вкотре застосовував 120 та 82-мм міномети,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Донеччині, із застосуванням важкого озброєння, було обстріляно населені пункти Водяне та Богданівка.

У штабі Операції об'єднаних сил повідомляють, що активні бойові дії було зафіксовано на Маріупольському напрямку.

"Селище Лебединське противник намагався атакувати під прикриттям 122-мм артилерії та мінометів 120-го калібру. Адекватна відповідь морських піхотинців зірвала плани противника, який змушений був перейти до оборонних дій", – повідомляє прес-центр.

Всі атаки були успішно придушені силами Операції об'єднаних сил. В ході боїв українським захисникам вдалося зберегти положення підрозділів. Втрат серед українських захисників немає. Втрати противника підраховуються.