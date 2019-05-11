Пророссийские боевики обстреляли мирный поселок в Донецкой области: фотодоказательства

Пророссийские боевики 10 мая обстреляли поселок Майское в Донецкой области из ручного противотанкового гранатомета. К счастью в результате обстрела никто не погиб и не получил ранений.

Украинские наблюдатели зафиксировали: Смотрите также: Война за каждый километр: эксклюзивное видео боя на Луганщине на улице Тихой, 14 от разрыва гранаты на огороде образовалась воронка;

на улице Центральной, 17 в результате разрыва гранаты на огороде возле дома взрывной волной выбиты оконные стекла;

на улице Центральной, 40 граната разорвалась прямо перед двором, в результате чего образовалась воронка.