15:03
11 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД 9 МАЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Нацист в "Бессмертном полку". Георгиевская лента для американцев в космосе
      Вєсті Кремля
      21:45, 10 мая
      Вести.UA: Спортивный тренд в политике от братьев Кличко. Качок Яценюк
      Вєсті.UA
      20:39, 10 мая
      Во сколько Украине обходятся пророссийские марши на 9 мая: впечатляющая цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Мозаики ХХ века
      Згадати все
      22:23, 10 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД 9 МАЯ

      Пророссийские боевики обстреляли мирный поселок в Донецкой области: фотодоказательства

      66 Читати новину українською
      Воронка в Майском после обстрелов боевиков
      Воронка в Майском после обстрелов боевиков / Пресс-центр штаба ООС

      Пророссийские боевики 10 мая обстреляли поселок Майское в Донецкой области из ручного противотанкового гранатомета. К счастью в результате обстрела никто не погиб и не получил ранений.

      Украинские наблюдатели зафиксировали:

      Смотрите также: Война за каждый километр: эксклюзивное видео боя на Луганщине

      • на улице Тихой, 14 от разрыва гранаты на огороде образовалась воронка;
      • на улице Центральной, 17 в результате разрыва гранаты на огороде возле дома взрывной волной выбиты оконные стекла;
      • на улице Центральной, 40 граната разорвалась прямо перед двором, в результате чего образовалась воронка.

       

      blog_ava
      Главные новости 10 мая: спор Зеленского и Порошенко и трибунал относительно пленных моряков
      сегодня
      3217
      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Ухвалення закону про мову: перемога чи провал
      сегодня , 13:00 Ухвалення закону про мову: перемога чи провал
      Віталій Дейнега 131
      24 генеральских звания от Порошенко: кто заслужил, а кому "подарили"
      сегодня , 12:00 24 генеральских звания от Порошенко: кто заслужил, а кому "подарили"
      Юрій Бутусов 10779
      "Потрійний удар": у головних ролях – брати Кличко і Святослав Вакарчук
      сегодня , 09:00 "Потрійний удар": у головних ролях – брати Кличко і Святослав Вакарчук
      Андрій Вігірінський 3790
      Миллиардный убыток бизнеса Трампа
      сегодня , 00:47 Миллиардный убыток бизнеса Трампа
      Іван Яковина 635
      Путешествуем по Украине: подборка дешевых авиабилетов до 500 гривен
      10 мая , 19:30 Путешествуем по Украине: подборка дешевых авиабилетов до 500 гривен
      Альона Захарова 379
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Гайтана впервые появилась на публике с мужем: фото
       4 сентября 2018 , 14:07
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Чем пахнет "утопленник": как победить запах в салоне
       21 августа 2018 , 17:01
      Словакия – Украина: стала известна официальная заявка подопечных Шевченко на матч Лиги наций
       16 ноября 2018 , 10:52
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук