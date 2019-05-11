Пророссийские боевики обстреляли мирный поселок в Донецкой области: фотодоказательства
Пророссийские боевики 10 мая обстреляли поселок Майское в Донецкой области из ручного противотанкового гранатомета. К счастью в результате обстрела никто не погиб и не получил ранений.
Украинские наблюдатели зафиксировали:
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- на улице Тихой, 14 от разрыва гранаты на огороде образовалась воронка;
- на улице Центральной, 17 в результате разрыва гранаты на огороде возле дома взрывной волной выбиты оконные стекла;
- на улице Центральной, 40 граната разорвалась прямо перед двором, в результате чего образовалась воронка.
Источник: 24 канал
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