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      Проросійські бойовики обстріляли мирне селище на Донеччині: фотодокази

      184 Читать новость на русском
      Вирва у Травневому після обстрілів бойовиків
      Вирва у Травневому після обстрілів бойовиків / Прес-центр штабу ООС

      Проросійські бойовики 10 травня обстріляли селище Травневе на Донеччині з ручного протитанкового гранатомету. На щастя внаслідок обстрілу ніхто не загинув та не зазнав поранень.

      Українські спостерігачі зафіксували:

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      • на вулиці Тихій, 14 від розриву гранати на городі утворилася вирва;
      • на вулиці Центральній, 17 внаслідок розриву гранати на городі поблизу будинку вибуховою хвилею вибито віконне скло;
      • на вулиці Центральній, 40 граната розірвалась прямо перед подвір'ям, внаслідок чого утворилася вирва.

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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