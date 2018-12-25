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      Пророссийские боевики обстреляли окраины оккупированного Донецка, выдавая это за действия ВСУ

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      Пророссийские боевики обстреляли окраины оккупированного Донецка, выдавая это за действия ВСУ
      Пророссийские боевики обстреляли окраины оккупированного Донецка, выдавая это за действия ВСУ / 5.ua

      Оккупанты проводят обстрелы гражданской инфраструктуры и продолжают распространять фейковую информацию об обстрелах со стороны подразделений ОС.

      Об этом информирует штаб ООС на своей странице в Facebook.

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      По данным отчета СММ ОБСЕ, который опубликован 24.12.2018 года, 23 декабря команда Миссии зафиксировала свежие повреждения четырех гражданских зданий в микрорайоне Трудивские Петровского района Донецка.

      Украинская сторона СЦКК сообщает о продлении создания "фейковых" обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации населенных пунктов вдоль линии разграничения с целью дискредитации подразделений Объединенных сил. Активные боевые действия и внутренние разборки в российско-оккупационных войсках угрожают жизни мирного населения и повреждают гражданскую инфраструктуру Донбасса,
      – информируют в ООС.

      Более того, по оценке наблюдателей СММ, все повреждения двухэтажных многоквартирных жилых домов на улицах Белореченской, Косарева и Удачной образовались вследствие попадания 23-мм или 30-мм боеприпасов. Известно, что мужчины и пожилые женщины, проживающие в этом микрорайоне, сообщили команде Миссии, что их дома получили повреждения еще вечером 20 декабря.

      Украинская сторона СЦКК отмечает, что уже неоднократно оккупанты пытаются решить собственные внутренние разборки со стрельбой, пугают мирных жителей и повреждают их жилища, выдать за обстрелы со стороны подразделений Объединенных сил,
      – говорится в сообщении.

      К слову, в штабе ООС отметили, что указанный факт свидетельствует о "целенаправленных действиях оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации относительно дальнейшего обострения конфликта", а также о нежелании придерживаться режима прекращения огня и невыполнения Минских договоренностей.

       

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Война Украина – Россия Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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