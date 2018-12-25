Проросійські бойовики обстріляли околиці окупованого Донецька, видаючи це за дії ЗСУ

Окупанти проводять обстріли цивільної інфраструктури та продовжуть поширювати фейкову інформацію про обстріли з боку підрозділів ОС.

Про це інформує штаб ООС на своїй сторінці у Facebook.

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За даними звіту СММ ОБСЄ, який опубліковано 24.12.2018 року, 23 грудня команда Місії зафіксувала свіжі пошкодження чотирьох цивільних будинків у мікрорайоні Трудівські Петровського району Донецька.

Українська сторона СЦКК повідомляє про продовження створення "фейкових" обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації населених пунктів уздовж лінії розмежування з метою дискредитації підрозділів Об’єднаних сил. Активні бойові дії та внутрішні розбірки в російсько-окупаційних військах загрожують життю мирного населення та пошкоджують цивільну інфраструктуру Донбасу,

– інформують у ООС.

Більше того, за оцінкою спостерігачів СММ, всі пошкодження двоповерхових багатоквартирних житлових будинків на вулицях Білорічинській, Косарєва та Удачній утворилися унаслідок влучання 23-мм або 30-мм боєприпасів. Відомо, що чоловіки та жінки похилого віку, які мешкають у цьому мікрорайоні, повідомили команді місії, що їхні будинки зазнали пошкоджень ще увечері 20 грудня.

Українська сторона СЦКК зазначає, що вже неодноразово окупанти намагаються вирішити власні внутрішні розборки зі стріляниною, що лякають мирних мешканців та пошкоджують їх оселі, видати за обстріли з боку підрозділів Об’єднаних сил,

– йдеться у повідомленні.

До слова, у штабі ООС зауважили, що зазначений факт свідчить про "цілеспрямовані дії окупаційної адміністрації та збройних формувань Російської Федерації щодо подальшого загострення конфлікту", а також про небажання дотримуватися режиму припинення вогню та невиконання Мінських домовленостей.