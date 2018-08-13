12:04
13 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
29°C
29°C 13°C
  • вторник
    32°C 19°C
  • среда
    33°C 21°C
  • четверг
    23°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Бескалбасная Россия. Бред от сумасшедшого Жириновского
Вєсті Кремля
20:00, 11 августа
Вести.UA. Жир. Порошенко ударился в религию. Кива уехал на заработки
Вєсті.UA
18:20, 11 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Пророссийские боевики понесли серьезные потери на Донбассе

472 Читати новину українською

За прошедшие сутки, 13 августа, пророссийские боевики совершили более полусотни атак на украинские позиции почти по всей линии фронта. Также оккупационные войска России наращивают вооружение на оккупированных территориях.

Об этом прямом эфире рассказал корреспондент 24 канала.

Читайте также: Какие санкции в отношении России должна применить Украина: мнение эксперта

На востоке Украины зафиксировано 57 обстрелов с использованием запрещенного вооружения. Били по всей линии фронта, а также населенных пунктах и ​​позициях, где держат оборону украинские армейцы. В частности серьезная эскалация была в районе оккупированной Горловки и КПВВ "Гнутово". Там использовались мины 120-го калибра.

Кроме минометов враг также использует стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное, гранатометы различных систем и вооружение БМП-1. В результате этих боев двое украинских военных ранены. В рядах оккупационных войск России, по информации разведки, один боевик погиб и шестеро получили ранения.

ОБСЕ зафиксировало четыре новейших российских комплекса радиоэлектронной борьбы, интересно, один из них только в этом году должен быть поставлен на вооружение после боевых испытаний, которые Россия проводит на территории оккупированной части Донбасса.

Автор: Алексей Годзенко
Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Война на Донбассе Жертвы Операция Объединенных сил
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Прогноз погоды на 8 июня: запад Украины зальют дожди
 8 июня , 09:23
Союз Путина и Эрдогана долго не продержится, – политолог
 11 августа 2016 , 07:01 1
Новый главный тренер озвучил задачи и очковый штраф "Днепра"
 5 июля 2016 , 12:51
В топ-10 футболистов с наибольшим километражем на Евро-2016 – 7 из группы сборной Украины
 5 июля 2016 , 14:49
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук