Пророссийские боевики понесли серьезные потери на Донбассе

За прошедшие сутки, 13 августа, пророссийские боевики совершили более полусотни атак на украинские позиции почти по всей линии фронта. Также оккупационные войска России наращивают вооружение на оккупированных территориях.

Об этом прямом эфире рассказал корреспондент 24 канала.

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На востоке Украины зафиксировано 57 обстрелов с использованием запрещенного вооружения. Били по всей линии фронта, а также населенных пунктах и ​​позициях, где держат оборону украинские армейцы. В частности серьезная эскалация была в районе оккупированной Горловки и КПВВ "Гнутово". Там использовались мины 120-го калибра.

Кроме минометов враг также использует стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное, гранатометы различных систем и вооружение БМП-1. В результате этих боев двое украинских военных ранены. В рядах оккупационных войск России, по информации разведки, один боевик погиб и шестеро получили ранения.

ОБСЕ зафиксировало четыре новейших российских комплекса радиоэлектронной борьбы, интересно, один из них только в этом году должен быть поставлен на вооружение после боевых испытаний, которые Россия проводит на территории оккупированной части Донбасса.