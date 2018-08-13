Проросійські бойовики зазнали серйозних втрат на Донбасі

За минулу добу, 13 серпня, проросійські бойовики здійснили понад півсотні атак на українські позиції майже по всій лінії фронту. Також окупаційні війська Росії нарощують озброєння на окупованих територіях.

Про це прямому ефірі розповів кореспондент 24 каналу.

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На Сході України зафіксовано 57 обстрілів з використанням забороненого озброєння. Гатили по всій лінії фронту, а також населених пунктах і позиціях, де тримають оборону українські армійці. Зокрема серйозна ескалація була в районі окупованої Горлівки та КПВВ "Гнутово". Саме там використовувались міни 120-го калібру.

Окрім мінометів ворог також використовує стрілецьку зброю, зокрема великокаліберну, гранатомети різних систем та озброєння БМП-1. В результаті цих боїв двоє українських військових поранено. У лавах окупаційних військ Росії, за інформацією розвідки, один бойовик загинув та шестеро поранено.

ОБСЄ зафіксувало чотири новітніх російських комплекси радіоелектронної боротьби, що цікаво, один із них лише цього року має бути поставлений на озброєння після бойових випробувань, які Росія проводить на території окупованої частини Донбасу.