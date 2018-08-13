Які санкції щодо Росії повинна застосувати Україна: думка експерта

Україна повинна застосувати режим санкційної політики щодо Росії, в тому числі, скасувати залізничне сполучення. Це не лише важливий політичний крок, а й питання національної безпеки.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Михайло Басараб.

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За словами політолога, заборонити залізничне сполучення з Росією потрібно було на початку війни з Росією. На жаль, зазначає Басараб, позиція вищого керівництва держави непослідовна. Парламент і президент дуже довго думали і наважувалися на те, щоб визнати факт збройної агресії Росії проти України і окупації Донбасу. Непослідовна політика і позиція вищого керівництва, зауважує він, призвела до того, що на п’ятому році війни ще триває дискусія, чи треба зупиняти залізничне сполучення з Росією.

Україна повинна застосувати режим санкційної політики щодо Росії, в тому числі, щодо залізничного сполучення. Це не лише політичний крок, а й питання національної безпеки. Тому що сполучення з ворожою країною – додатковий фактор небезпеки для громадян України. Будь-який українець, який мандрує до Росії з туристичною метою чи для заробітку, повинен розуміти, що він – потенційний об’єкт переслідування. Потенційний заручник Кремля, якими потім Путін торгується з Україною, щоб отримати важливі політичні поступки,

– підкреслив Михайло Басараб.

На його думку це додатковий канал потрапляння небажаних "гостей" і вантажів до України. Крім цього, збереження транспортних зв'язків з Росією створює невигідну картину про природу і стан конфлікту між Україною і Росією. Якщо між нашими країнами курсують пасажирські і вантажні потяги, то може у нас не такі погані стосунки, думають у світі. А якщо так – то може війна і справді вигадка, а тому з Росії треба зняти санкції. Саме на це розраховує Кремль.

Політолог наголошує: будь-які стосунки з державою-агресором повинні бути розірвані. У нас не "дивна", а справжня класична війна, основною метою якої є руйнація державності і знищення України. Відповідно, ні залізничне сполучення, ні бізнес з Росією неможливі. Таким чином Росія збагачується і продовжує агресію проти нас.

Нагадаємо, про плани скасувати залізничне сполучення з Росією заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Але питання зараз лише на стадії обговорення. Як відомо, з 11 грудня 2017 року Росія повністю перевела пасажирські поїзди далекого прямування на новий залізничний обхід України. До цього російські поїзди, що прямують на південь країни, проїжджали невелику ділянку територією України.