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Какие санкции в отношении России должна применить Украина: мнение эксперта

308 Читати новину українською
Украина не может решиться даже на отмену поездов в Россию
Украина не может решиться даже на отмену поездов в Россию / Фото из открытых источников

Украина должна применить режим санкционной политики в отношении России, в том числе, отменить железнодорожное сообщение. Это не только важный политический шаг, но и вопрос национальной безопасности.

Об этом 24 канала рассказал политический эксперт Михаил Басараб.

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По словам политолога, запретить железнодорожное сообщение с Россией нужно было в начале войны с Россией. К сожалению, отмечает Басараб, позиция высшего руководства государства непоследовательна. Парламент и президент очень долго думали и решались на то, чтобы признать факт вооруженной агрессии России против Украины и оккупации Донбасса. Непоследовательная политика и позиция высшего руководства, замечает он, привела к тому, что на пятом году войны еще продолжается дискуссия, нужно ли останавливать железнодорожное сообщение с Россией.

Украина должна применить режим санкционной политики в отношении России, в том числе, относительно железнодорожного сообщения. Это не только политический шаг, но и вопрос национальной безопасности. Потому что сообщения с враждебной страной – дополнительный фактор опасности для граждан Украины. Любой украинец, который путешествует в Россию с туристической целью или для заработка, должен понимать, что он – потенциальный объект преследования. Потенциальный заложник Кремля, которыми потом Путин торгуется с Украиной, чтобы получить важные политические уступки,
– подчеркнул Михаил Басараб.

По его мнению это дополнительный канал проникновения нежелательных "гостей" и грузов в Украину. Кроме этого, сохранение транспортных связей с Россией создает невыгодную картину о природе и состоянии конфликта между Украиной и Россией. Если между нашими странами курсируют пассажирские и грузовые поезда, то может у нас не такие плохие отношения, думают в мире. А если так – то может война и в самом деле вымысел, а потому с России надо снять санкции. Именно на это рассчитывает Кремль.

Политолог подчеркивает: любые отношения с государством-агрессором должны быть разорваны. У нас не "странная", а настоящая классическая война, основной целью которой является разрушение государственности и уничтожение Украины. Соответственно, ни железнодорожное сообщение, ни бизнес с Россией невозможны. Таким образом Россия обогащается и продолжает агрессию против нас.

Напомним, о планах отменить железнодорожное сообщение с Россией заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Но вопрос сейчас лишь на стадии обсуждения. Как известно, с 11 декабря 2017 года Россия полностью перевела пассажирские поезда дальнего следования на новый железнодорожный обход Украины. До этого российские поезда, направляющиеся на юг страны, проезжали небольшой участок территории Украины.

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Санкции Укрзализниця
Источник: 24 Канал
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