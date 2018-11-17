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      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Пророссийские боевики принялись обстреливать поселок, который недавно отвоевали наши военные

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      Боевики бьют из минометов почти по всей линии фронта, не обращая внимания, куда попадут – по позициям украинской армии или по домам мирных жителей. Украинские военные говорят, что таким образом пророссийские наемники хотят настроить местных против украинской армии.

      Характеры войны на Донбассе несколько изменился. Если раньше боевики подключали крупный калибр не очень часто, то сейчас почти каждый обстрел сопровождается минометным огнем.

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      Боевики накрывают из тяжелого вооружения почти всю линию фронта под оккупированной Горловкой. Больше всего достается недавно освобожденному поселку Южное. Как только начинает темнеть – со стороны врага летят мины.

      Их обидело то, что мы взяли этот населенный пункт, подошли к ним ближе. Возможно, у них какая-то обида,
      – иронизирует военнослужащий ВСУ с позывным "Десант".

      Кроме того, боевики сознательно, по словам военных, стреляют не по их позициям, а по домам гражданских.

      Их командиры умышленно дают такие указания – взять немного левее, немного правее, – чтобы мирное население настроить против нас. Чтобы мы отсюда ушли или переместились,
      – считает боец Виталий.

      Замолкают боевики лишь тогда, когда получат достойный ответ.

      "Дали им отпор достойный, как говорится, то они притихли там, раны зализывают", – говорит "Десант".

      Боец с позывным "Десант"

      У "Десанта" такой позывной не случайно. После мобилизации служил в десантной бригаде. После дембеля выдержал два месяца гражданской жизни и снова пошел на контракт.

      Я приезжал домой, а там все не так, все не так, как здесь. Здесь, скажем так, жизнь настоящая, а там – фальши, лжи очень много,
      – сказал "Десант".

      Переквалифицироваться из десантника в пехотинца, говорит, было не трудно. Ведь сегодняшняя позиционная война уравнивает все роды войск. Все сидят в одинаковых окопах и блиндажах. Но они готовы по команде из них выйти и пойти вперед.

      Автор: Евгений Назаренко
      Теги: Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины
      Источник: 24 канал
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