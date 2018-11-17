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      Проросійські бойовики заходилися обстрілювати селище, яке нещодавно відвоювали наші військові

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      Бойовики б'ють з мінометів майже по всій лінії фронту, не зважаючи, куди поцілять – по позиціях української армії або по домівках цивільних мешканців. Українські військові кажуть, що таким чином проросійські найманці хочуть налаштувати місцевих проти української армії.

      Характери війни на Донбасі дещо змінився. Якщо раніше бойовики підключали крупний калбір не дуже часто, то зараз майже кожен обстріл супроводжується мінометним вогнем.

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      Бойовики накривають з важкого озброєння майже всю лінію фронту під окупованою Горлівкою. Більше за все дістається нещодавно звільненому селищу Південне. Тільки-но починає сутеніти – з боку ворога летять міни.

      Їх образило те, що ми взяли цей населений пункт, підійшли до них ближче. Можливо, у них якась образа,
      – іронізує військовослужбовець ЗСУ на позивний "Дєсант". 

      Крім того, бойовики свідомо, за словами військових, стріляють не по їх позиціям, а по будинках цивільних.

      Їхні командири зумисно дають такі вказівки – взяти трошки лівіше, трошки правіше, – аби мирне населення налаштувати проти нас. Щоб ми звідси пішли або перемістилися,
      – вважає боєць Віталій.

      Замовкають бойовики лише тоді, коли отримають гідну відповідь.

      "Дали їм відсіч гідну, як то кажуть, то вони притихли там, рани зализують", – говорить "Дєсант".


      Боєць на позивний "Дєсант"

      "Дєсант" має такий позивний не випадково. По мобілізації служив в десантній бригаді. Після дембелю витримав два місяці цивльного життя і знову пішов на контракт.

      Я приїжджав додому, а там все не так, все не так, як тут. Тут, скажімо так, життя справжнє, а там – фальші, брехні дуже багато,
      – сказав "Дєсант". 

      Перекваліфікуватись з десантника в піхотинця, каже, було не важко. Адже сьогоднішня позиційна війна урівнює всі роди військ. Всі сидять в однакових окопах і бліндажах. Але вони готові за команди з них вийти та піти вперед. 

      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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