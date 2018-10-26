Пророссийские боевики продолжают обстрелы, ранен украинский защитник

В течение дня, 26 октября, оккупанты на Донбассе трижды обстреливали позиции украинских военных. В результате вражеского огня ранен один украинский военный.

Об этом информирует штаб ООС на своей странице в Facebook.

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Противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Крымского, Павлополя и Водяного. В результате обстрела получил ранение один украинский военный,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские защитники держат ситуацию под контролем и удерживают занятые позиции.

Добавим, что по данным разведки, за прошедшие сутки был уничтожен один и ранены пятеро боевиков российско-оккупационных войск.