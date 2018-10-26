Пророссийские боевики продолжают обстрелы, ранен украинский защитник
В течение дня, 26 октября, оккупанты на Донбассе трижды обстреливали позиции украинских военных. В результате вражеского огня ранен один украинский военный.
Об этом информирует штаб ООС на своей странице в Facebook.
Читайте также: "Прижали к земле": военные провели победный бой с оккупантами
Противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Крымского, Павлополя и Водяного. В результате обстрела получил ранение один украинский военный,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские защитники держат ситуацию под контролем и удерживают занятые позиции.
Добавим, что по данным разведки, за прошедшие сутки был уничтожен один и ранены пятеро боевиков российско-оккупационных войск.