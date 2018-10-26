Проросійські бойовики продовжують обстріли, поранено українського оборонця

Впродовж дня, 26 жовтня, окупанти на Донбасі тричі обстрілювали позиції українських військових. В результаті ворожого вогню поранений один український військовий.

Про це інформує штаб ООС на своїй сторінці у Facebook.

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Противник відкривав прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Кримського, Павлополя та Водяного. В результаті обстрілу отримав поранення один український військовий,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські оборонці тримають ситуацію під контролем та утримують зайняті позиції.

Додамо, що за даними розвідки, минулої доби було знищено одного та поранено п'ятьох бойовиків російсько-окупаційних військ.