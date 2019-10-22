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      Пророссийские боевики ранили 3 украинских военных на Донбассе

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      Украинские военные получили ранения на Донбассе
      Украинские военные получили ранения на Донбассе / glavnoe.ua

      В результате обстрелов пророссийских боевиков на Донбассе 22 октября 2 украинских военных получили ранения, еще 1 боец получил боевое травмирование. В целом российские оккупационные силы 13 раз нарушили режим прекращения огня.

      Для обстрелов позиций Объединенных сил оккупанты применяли запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 миллиметра, гранатометы различных систем, стрелковое оружие и противотанковые управляемые ракеты, сообщили в штабе ООС.

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      Где и из какого оружия боевики вели обстрелы на Донбассе?

      • Неподалеку от Павлополя с направления Украинского и Сосновского оккупанты били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и ПТУР;
      • вблизи Новотроицкого со стороны Докучаевска – из ручных противотанковых гранатометов;
      • возле Новоселовки с направления Васильевки – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
      • вблизи Водяного с направления Пикузов – из минометов калибра 82 миллиметра;
      • неподалеку от Золотого с направления Первомайска – из стрелкового оружия;
      • возле Зайцево – из минометов калибра 82 миллиметра, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
      • вблизи Южного – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
      • в районе Новолуганского – из минометов калибра 82 миллиметра и автоматических гранатометов.

      карта окупованого Донбасу мапа ОРДЛО окуповані території Україна

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Пророссийские боевики Оккупированные территории Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
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