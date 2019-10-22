Пророссийские боевики ранили 3 украинских военных на Донбассе
В результате обстрелов пророссийских боевиков на Донбассе 22 октября 2 украинских военных получили ранения, еще 1 боец получил боевое травмирование. В целом российские оккупационные силы 13 раз нарушили режим прекращения огня.
Для обстрелов позиций Объединенных сил оккупанты применяли запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 миллиметра, гранатометы различных систем, стрелковое оружие и противотанковые управляемые ракеты, сообщили в штабе ООС.
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Где и из какого оружия боевики вели обстрелы на Донбассе?
- Неподалеку от Павлополя с направления Украинского и Сосновского оккупанты били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и ПТУР;
- вблизи Новотроицкого со стороны Докучаевска – из ручных противотанковых гранатометов;
- возле Новоселовки с направления Васильевки – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Водяного с направления Пикузов – из минометов калибра 82 миллиметра;
- неподалеку от Золотого с направления Первомайска – из стрелкового оружия;
- возле Зайцево – из минометов калибра 82 миллиметра, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Южного – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- в районе Новолуганского – из минометов калибра 82 миллиметра и автоматических гранатометов.
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