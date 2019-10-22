Пророссийские боевики ранили 3 украинских военных на Донбассе

В результате обстрелов пророссийских боевиков на Донбассе 22 октября 2 украинских военных получили ранения, еще 1 боец получил боевое травмирование. В целом российские оккупационные силы 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Для обстрелов позиций Объединенных сил оккупанты применяли запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 миллиметра, гранатометы различных систем, стрелковое оружие и противотанковые управляемые ракеты, сообщили в штабе ООС. Читайте также: Пророссийские боевики на Донбассе отправили за решетку украинского журналиста Асеева Где и из какого оружия боевики вели обстрелы на Донбассе? Неподалеку от Павлополя с направления Украинского и Сосновского оккупанты били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и ПТУР;

вблизи Новотроицкого со стороны Докучаевска – из ручных противотанковых гранатометов;

возле Новоселовки с направления Васильевки – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Водяного с направления Пикузов – из минометов калибра 82 миллиметра;

неподалеку от Золотого с направления Первомайска – из стрелкового оружия;

возле Зайцево – из минометов калибра 82 миллиметра, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Южного – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

в районе Новолуганского – из минометов калибра 82 миллиметра и автоматических гранатометов.