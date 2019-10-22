Проросійські бойовики поранили 3 українських військових на Донбасі

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Задля обстрілів позицій Об’єднаних сил окупанти застосовували заборонені мінськими угодами міномети калібру 82 міліметри, гранатомети різних систем, стрілецьку зброю та протитанкові керовані ракети, повідомили у штабі ООС.

Внаслідок обстрілів проросійських бойовиків на Донбасі 22 жовтня 2 українських військових зазнали поранень, ще 1 боєць отримав бойове травмування. Загалом російські окупаційні сили 13 разів порушили режим припинення вогню.

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