Проросійські бойовики поранили 3 українських військових на Донбасі
Внаслідок обстрілів проросійських бойовиків на Донбасі 22 жовтня 2 українських військових зазнали поранень, ще 1 боєць отримав бойове травмування. Загалом російські окупаційні сили 13 разів порушили режим припинення вогню.
Задля обстрілів позицій Об’єднаних сил окупанти застосовували заборонені мінськими угодами міномети калібру 82 міліметри, гранатомети різних систем, стрілецьку зброю та протитанкові керовані ракети, повідомили у штабі ООС.
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Де і з якої зброї бойовики вели обстріли на Донбасі?
- Неподалік від Павлополя з напрямку Українського та Соснівського окупанти гатили з гранатометів, великокаліберних кулеметів і ПТКР;
- поблизу Новотроїцького з напрямку Докучаєвська – з ручних протитанкових гранатометів;
- біля Новоселівки з напрямку Василівки – з СПГ та великокаліберних кулеметів;
- поблизу Водяного з напрямку Пікузів – з мінометів калібру 82 міліметри;
- неподалік від Золотого з напрямку Первомайська – зі стрілецької зброї;
- біля Зайцевого – з мінометів калібру 82 міліметри, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- поблизу Південного – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- у районі Новолуганського – з мінометів калібру 82 міліметри та автоматичних гранатометів.
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