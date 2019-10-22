21:35
22 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ У КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Божевілля Лукашенка. У Захарової підгоріло
      Вєсті Кремля
      21:58, 21 жовтня
      Вєсті.UA: Інтимні чутки про Гончарука. Панібратство в команді Зеленського
      Вєсті.UA
      19:49, сьогодні
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ У КИЄВІ

      Проросійські бойовики поранили 3 українських військових на Донбасі

      115 Читать новость на русском
      Українські військові зазнали поранень на Донбасі
      Українські військові зазнали поранень на Донбасі / glavnoe.ua

      Внаслідок обстрілів проросійських бойовиків на Донбасі 22 жовтня 2 українських військових зазнали поранень, ще 1 боєць отримав бойове травмування. Загалом російські окупаційні сили 13 разів порушили режим припинення вогню.

      Задля обстрілів позицій Об’єднаних сил окупанти застосовували заборонені мінськими угодами міномети калібру 82 міліметри, гранатомети різних систем, стрілецьку зброю та протитанкові керовані ракети, повідомили у штабі ООС.

      Читайте також: Проросійські бойовики на Донбасі відправили за ґрати українського журналіста Асєєва

      Де і з якої зброї бойовики вели обстріли на Донбасі?

      • Неподалік від Павлополя з напрямку Українського та Соснівського окупанти гатили з гранатометів, великокаліберних кулеметів і ПТКР;
      • поблизу Новотроїцького з напрямку Докучаєвська – з ручних протитанкових гранатометів;
      • біля Новоселівки з напрямку Василівки – з СПГ та великокаліберних кулеметів;
      • поблизу Водяного з напрямку Пікузів – з мінометів калібру 82 міліметри;
      • неподалік від Золотого з напрямку Первомайська – зі стрілецької зброї;
      • біля Зайцевого – з мінометів калібру 82 міліметри, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
      • поблизу Південного – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
      • у районі Новолуганського – з мінометів калібру 82 міліметри та автоматичних гранатометів.

      карта окупованого Донбасу мапа ОРДЛО окуповані території Україна

      blog_ava
      Коломойський пригрозив Порошенку судами і порадив йому бути обережнішим у висловлюваннях
      сьогодні
      7693
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Окуповані території Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Авіакатастрофи в Україні: коли і чому розбивалися літаки та вертольоти
      сьогодні , 21:01 Авіакатастрофи в Україні: коли і чому розбивалися літаки та вертольоти
      Світлана Попова 211
      Шахтар – Динамо (Загреб): онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
      сьогодні , 19:35 Шахтар – Динамо (Загреб): онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
      Юрій Семенюк 2141
      Зустріч у Мінську: переговори можуть поставити хрест на нормандському форматі
      сьогодні , 19:01 Зустріч у Мінську: переговори можуть поставити хрест на нормандському форматі
      Інна Жолобович 4110
      Коломойський "надуває вуха". Олексій Гарань – про те, чому ЗеКоманді не потрібен сильний олігарх
      сьогодні , 18:42 Коломойський "надуває вуха". Олексій Гарань – про те, чому ЗеКоманді не потрібен сильний олігарх
      Олексій Гарань 632
      Як "95 квартал" і хор імені Верьовки можуть закопати Зеленського
      сьогодні , 18:30 Як "95 квартал" і хор імені Верьовки можуть закопати Зеленського
      Антон Голобородько 1800
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук