Пророссийские боевики ранили на Донбассе украинского военного: обстрел длился час

С начала пятницы, 11 января, пророссийские боевики на оккупированном Донбассе 2 раза обстреляли позиции бойцов Операции Объединенных сил. Вследствие этого 1 украинский боец получил ранение.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Раненого военного оперативно эвакуировали в военный госпиталь, где оказали ему неотложную помощь.

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В Минобороны уточнили, что утром российские оккупационные силы в течение 15 минут вели огонь из автоматических и ручных гранатометов в сторону украинских защитников Водяного.

Впоследствии из оккупированных Пикузов оккупаты открыли огонь из пулеметов крупного калибра в направлении Гнутова. Этот обстрел длился около 40 минут.

Сейчас ситуация остается полностью контролируемой украинским подразделениями.