Проросійські бойовики поранили на Донбасі українського військового: обстріл тривав годину

З початку п’ятниці, 11 січня, проросійські бойовики на окупованому Донбасі 2 рази обстріляли позиції бійців Операції Об’єднаних сил. Внаслідок цього 1 українських боєць зазнав поранення.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони України.

Пораненого військового оперативно евакуювали до військового госпіталю, де надали йому невідкладну допомогу.

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У Міноборони уточнили, що вранці російські окупаційні сили протягом 15 хвилин вели вогонь з автоматичних і ручних гранатометів у сторону українських захисників Водяного.

Згодом з окупованих Пікузів окупати відкрили вогонь з кулеметів великого калібру в напрямку Гнутового. Цей обстріл тривав близько 40 хвилин.

Зараз ситуація залишається повністю контрольованою українським підрозділами.