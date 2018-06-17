Пророссийские боевики ранили женщину на Донетчине
В субботу, 16 июня, в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в результате обстрела поселка Южное (Донецкая область) со стороны российских оккупационных сил местная жительница получила ранения.
Об этом на брифинге рассказал представитель пресс-центра ООС Николай Бондарчук.
"За вчера в результате обстрела оккупационными властями поселка Южное получила осколочные минные ранения грудной клетки и бедра местная жительница", – отметил Бондарчук.
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Женщине предоставлена неотложная помощь и она эвакуирована в медицинское учреждение.
Источник: 24 канал
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