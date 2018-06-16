Бойовики змінили тактику протистояння на Донбасі

Наразі основний акцент бойовики на Донбасі перенесли на обстріли позицій ЗСУ з житлових кварталів окупованих міст і селищ, відтак можна стверджувати, що вони змінили тактику військового протистояння на Сході України. Таким чином, вони намагаються звинуватити українських військових у порушенні правил ведення війни.

Днями в окупованому Луганську самопроголошений "глава ЛНР" полковник СБУ Пасічник виступив із заявою, в якій звинуватив ЗСУ в обстрілі житлових кварталів окупованих міст в момент відкриття чемпіонату світу з футболу в Росії.

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"14 червня 2018 року збройними силами України о 22:15 з боку селища міського типу Новотошківське було обстріляно з великокаліберної артилерії місто Кіровськ, селища Донецький і Голубівське. Вогонь вівся цілеспрямовано по житлових кварталах з артсистем "Гіацинт" калібру 152 міліметри. В результаті обстрілу пошкоджено житлові будинки та господарські будівлі", – мовиться у заяві Пасічника.

Утім за інформацією української сторони, увечері 14 червня саме з боку бойовиків вівся більш ніж чотиригодинний масований обстріл з гармат, танків і мінометів по позиціях ЗСУ поблизу Новотошківського та по житловому сектору цього селища в Луганській області. Снаряди бойовиків російської гібридної армії потрапили в два багатоквартирних будинки по вулиці Куйбишева: пошкоджено 24 квартири (з них 9 житлових), приватний будинок з магазином, а також обірвана лінія електропередач.

Під час обстрілу загинув військовослужбовець, також поранені шестеро бійців ЗСУ.

Нагадаю, свого часу аналітичний відділ ГІ " Права Справа" оприлюднив інформацію, що бойовики так званої "ЛНР" розмістили важку бронетехніку у житлових кварталах окупованого селища міського типу Донецький Луганської області.



Бойвоики все частіше розміщають важку техніку у житлових кварталах

Селище міського типу Донецький, відноситься до Кіровської міської ради Луганської області. Сусідні населені пункти – селища Голубівськ та Березовське на південному заході, місто Кіровськ на півдні, села Весняне, Дачне, селище Фрунзе на південному сході, село Жолобок на північному сході. Після підписання в лютому 2015 року других "мінських угод" по північно-західним околицям селища проходить так звана лінія розмежування.

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Попри надані російськими кураторами та бойовиками запевнення у дотриманні режиму тиші, останні свідомо ведуть обстріли позицій ЗСУ з житлових районів, наражаючи на небезпеку мирне населення, намагаючись таким чином звинуватити ЗСУ в порушенні правил ведення війни.

Таким чином, йдеться про зміну тактики військового протистояння на Сході України. Основний акцент перенесено на обстріли бойовиками позицій ЗСУ з житлових кварталів окупованих міст і селищ.