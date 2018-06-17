Проросійські бойовики поранили жінку на Донеччині
У суботу, 16 червня, у районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі внаслідок обстрілу селища Південне (Донецька область) зі сторони російських окупаційних сил місцева жителька отримала поранення.
Про це на брифінгу розповів представник прес-центру ООС Микола Бондарчук.
"За вчора в результаті обстрілу окупаційною владою селища Південне отримала осколкові мінні поранення грудної клітини та стегна місцева мешканка", – зазначив Бондарчук.
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Жінці надано невідкладну допомогу та евакуйовано до медичного закладу.
Джерело: 24 канал
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