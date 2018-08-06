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Пророссийские боевики сделали очередное признание о своих преступлениях на Донбассе

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Боевики признались, что именно они обстреляли Луганск в 2014 году
Боевики признались, что именно они обстреляли Луганск в 2014 году / Иллюстративное фото

Пророссийские боевики, орудующих на территории оккупированной Луганщины, сами в 2014 году обстреляли областной центр. Об этом в социальной сети "ВКонтакте" заявил российский наемник Андрей Комов.

Скриншот сообщению боевика опубликовал в своем Twitter блогер Necro Mancer.

Так, Комов рассказал, что нынешний главарь российских оккупационных сил на Луганщине Игорь Корнет и его предшественник Игорь Плотницкий в 2014 году планировали обстрел оккупированных территорий для дискредитации украинских военных. При этом Корнет лично присутствовал, когда батальон пророссийских боевиков "Заря" из пушек стрелял по Луганску.

Читайте также: Боевики признались, что обстреляли троллейбус в Донецке и обвинили в этом ВСУ: видео

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Игорь Плотницкий Новости Луганска
Источник: 24 канал
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