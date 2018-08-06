Пророссийские боевики сделали очередное признание о своих преступлениях на Донбассе

Боевики признались, что именно они обстреляли Луганск в 2014 году / Иллюстративное фото

Пророссийские боевики, орудующих на территории оккупированной Луганщины, сами в 2014 году обстреляли областной центр. Об этом в социальной сети "ВКонтакте" заявил российский наемник Андрей Комов.