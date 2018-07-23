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Боевики признались, что обстреляли троллейбус в Донецке и обвинили в этом ВСУ: видео

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Боевики признались, что в 2015 году именно они обстреляли троллейбус в Донецке
Боевики признались, что в 2015 году именно они обстреляли троллейбус в Донецке / Фото из открытых источников

Пророссийские боевики, орудующие в Донецкой области, признались том, что именно они в 2015 году обстреляли троллейбус в Донецке. Об этом на камеру рассказал один из боевиков Денис Лотов.

Соответствующее видео опубликовано в Twitter-аккаунте "Фосфорная Горловка".

Были разборки между "Оплотом" и казаками. Кто-то что-то у кого-то "отжал" и казаки приехали "наказывать". Из миномета они стреляли по "оплотовской" базе. Но стрелять они х*рово умеют, поэтому промазали и попали в остановку и в троллейбус,
– рассказал пророссийский боевик.

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Он добавил, что из этого события оккупационные войска "сами срочно раздули историю о том, как "укропы" убили мирных жителей".

"ДНР" – это бандитское днище", – отметил Лотов.

Отметим, что в результате обстрела троллейбуса в Донецке в 2015 году погибли по меньшей мере 13 человек.

 

Теги: Новости Украины Транспорт Российская пропаганда Жертвы Новости Донецка Война на Донбассе
Источник: 24 канал
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