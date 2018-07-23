Бойовики зізналися, що обстріляли тролейбус у Донецьку і звинуватили в цьому ЗСУ: відео

Проросійські бойовики, що орудують на Донеччині, зізналися тому, що саме вони у 2015 році обстріляли тролейбус у Донецьку. Про це на камеру розповів один із бойовиків Денис Лотов.

Відповідне відео опубліковане у Twitter-акаунті "Фосфорна Горлівка".

Були розбірки між "Оплотом" і козаками. Хтось там щось у когось "віджав" і козаки приїхали "карати". З міномета вони стріляли по "оплотівській" базі. Але стріляти вони х*рово вміють, тому промазали і влучили в зупинку і в тролейбус,

– розповів проросійський бойовик.

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Він додав, що з цієї події окупаційні війська "самі ж терміново роздули історію про те, як "укропи" вбили мирних жителів".

"ДНР" – це бандитське днище", – наголосив Лотов.

Зазначимо, що внаслідок обстрілу тролейбуса в Донецьку у 2015 році загинули щонайменше 13 людей.