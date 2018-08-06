Проросійські бойовики зробили чергове зізнання про свої злочини на Донбасі

Бойовики зізнались, що саме вони обстріляли Луганськ у 2014 році / Ілюстративне фото

Проросійські бойовики, що орудують на території окупованої Луганщини, самі у 2014 році обстріляли обласний центр. Про це в соціальній мережі "ВКонтакте" заявив російський найманець Андрій Комов.