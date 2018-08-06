Проросійські бойовики зробили чергове зізнання про свої злочини на Донбасі
Проросійські бойовики, що орудують на території окупованої Луганщини, самі у 2014 році обстріляли обласний центр. Про це в соціальній мережі "ВКонтакте" заявив російський найманець Андрій Комов.
Скріншот допису бойовика опублікував у своєму Twitter блогер Necro Mancer.
Так, Комов розповів, що нинішній ватажок російських окупаційних сил на Луганщині Ігор Корнет і його попередник Ігор Плотницький у 2014 році планували обстріл окупованих територій для дискредитації українських військових. При цьому Корнет особисто був присутній, коли батальйон проросійських бойовиків "Зоря" з гармат стріляв по Луганську.
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Джерело: 24 канал
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