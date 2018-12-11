18:18
11 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      РОМАН НАСИРОВ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Личный уборщик Кадырова. Нелетающее такси
      Вєсті Кремля
      22:25, 10 декабря
      Вести.UA. Радикальный эксперт по боксу. Пролет Савченко
      Вєсті.UA
      19:57, 10 декабря
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, 7 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Репрессивная психиатрия
      Згадати все
      00:10, 8 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РОМАН НАСИРОВ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Пророссийские боевики среди бела дня обстреляли Зайцево

      65 Читати новину українською

      11 декабря недалеко от Горловки Донецкой пророссийские боевики обстреляли позиции украинской армии. Враг активно бил по поселку городского типа Зайцево и контрольному пункту въезда-выезда "Майорское".

      Террористов не остановило даже то, что в непосредственной близости к линии фронта располагается пункт пропуска, на котором постоянно находится гражданское население.

      Читайте также: Масштабная война против Украины: россияне планируют задействовать "ополченцев"

      Кроме Зайцево, боевики также начали обстреливать позиции ВСУ возле контрольного пункта "Майорское", однако КПВВ продолжают работать в штатном режиме.

      Очевидно, огонь ведется из крупнокалиберного пулемета. В частности, враг применяет гранатометы СПГ и АГС. Пока огонь не прекращается, мы видим, что оккупанты полностью пренебрегают Минскими договоренностями,
      – отметил военнослужащий ВСУ Леонид.

      Стоит отметить, что в "Майорском" находится камера наблюдательной миссии ОБСЕ, но пророссийским боевикам это не мешает.

      КПВВ
      КПВВ "Майорське"

      Місцеві жителі вже звикли до постійного шуму гармат, тому навіть не звертають на нього уваги. Натомість бійці ЗСУ кажуть, що на Горлівському напрямку ситуація значно загострилась за останні дні.

      Автор: Евгений Назаренко
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Новости Донецка ОБСЕ Оружие
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Кого мир потерял в 2018 году: выдающиеся политики, ученые, артисты
      сегодня , 18:02 Кого мир потерял в 2018 году: выдающиеся политики, ученые, артисты
      Наталя Боднар 118
      Заложникам советских фильмов: правда о репрессиях, оккупации и "черно-белой" войне
      сегодня , 17:30 Заложникам советских фильмов: правда о репрессиях, оккупации и "черно-белой" войне
      Павло Казарін 69
      "Цінного" конррозвідника викрили: одіозний Семочко спіймався на брехні
      сегодня , 17:10 "Цінного" конррозвідника викрили: одіозний Семочко спіймався на брехні
      Артем Овдієнко 873
      Бюджет 2019 року – "чорна п'ятниця" зі знижками для обраних: як влада вкотре надурила українців
      сегодня , 16:30 Бюджет 2019 року – "чорна п'ятниця" зі знижками для обраних: як влада вкотре надурила українців
      Тетяна Острікова 159
      Все о бронхиальной астме: симптомы, лечение и причины возникновения
      сегодня , 16:00 Все о бронхиальной астме: симптомы, лечение и причины возникновения
      Олександр Бевза 93
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Итог дня: КС запретил параллельное баллотирование на выборах-2012
       10 апреля 2012 , 21:24 0
      Агрессия России в Азовском море: разведчики США вылетели к берегам Крыма
       3 декабря , 07:24
      Почему в Украине не ремонтируют дороги: в Мининфрастуктуры назвали причину
       6 августа , 10:59
      Президент чемпионата Испании хочет основать трофей в честь Месси
       30 октября , 16:17
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук