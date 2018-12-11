Пророссийские боевики среди бела дня обстреляли Зайцево

11 декабря недалеко от Горловки Донецкой пророссийские боевики обстреляли позиции украинской армии. Враг активно бил по поселку городского типа Зайцево и контрольному пункту въезда-выезда "Майорское".

Террористов не остановило даже то, что в непосредственной близости к линии фронта располагается пункт пропуска, на котором постоянно находится гражданское население.

Читайте также: Масштабная война против Украины: россияне планируют задействовать "ополченцев"

Кроме Зайцево, боевики также начали обстреливать позиции ВСУ возле контрольного пункта "Майорское", однако КПВВ продолжают работать в штатном режиме.

Очевидно, огонь ведется из крупнокалиберного пулемета. В частности, враг применяет гранатометы СПГ и АГС. Пока огонь не прекращается, мы видим, что оккупанты полностью пренебрегают Минскими договоренностями,

– отметил военнослужащий ВСУ Леонид.

Стоит отметить, что в "Майорском" находится камера наблюдательной миссии ОБСЕ, но пророссийским боевикам это не мешает.



КПВВ "Майорське"

Місцеві жителі вже звикли до постійного шуму гармат, тому навіть не звертають на нього уваги. Натомість бійці ЗСУ кажуть, що на Горлівському напрямку ситуація значно загострилась за останні дні.