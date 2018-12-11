Масштабна війна проти України: росіяни планують задіяти "ополченців"

Розповіді про те, як "ЗСУ готуються знищити все живе на Донбасі" майже водночас опублікували всі без виключення пропагандистські засоби масової інформації. По часу між заявою маріонетки РФ Басуріна та публікаціями у псевдо-ЗМІ пройшло менше ніж п'ять хвилин, що свідчить саме про сплановану акцію із розповсюдження паніки серед населення окупованих територій. Підкидали дров й російські федеральні канали, які зосередились у своїх ефірах саме на фейковій підготовці українських захисників до "початку війни".

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Що саме запланували окупанти, передбачити не складно. Поширень фейкових новин про нібито наступи сил АТО чи ООС за останні чотири роки було безліч. Втім, далеко не всі вони співпадали із повною готовністю терористичних військ до ведення бойових дій. Майже увесь минулий тиждень безліч окупантів та місцевих бойовиків проводили на полігонах поблизу Ростова та Курська. Паралельно із цим ті ватні воїни, хто залишився на окупованих територіях, займалися розконсервацією вже перекинутої з Росії до України бронетехніки.

Якщо мати на увазі той факт, що у готовність №1 особистий склад військ країни-окупанта на Донбасі перевели ще під час введення в Україні воєнного стану, додаткова підготовка свідчить про можливий наступ з боку терористів. Звісно, без перекидання додаткових військ із РФ до "ДНР" та "ЛНР" прорвати лінії оборони ЗСУ терористам "не світить", однак й цілі у Кремля можуть бути зовсім не у захопленні чергового міста чи села. Йдеться про суто тероризм через обстріли й атаки. Росіянам потрібно атакувати, щоб звинувачувати в усьому українську владу, мовляв, це все вони. І чим більше проллється при цьому крові, чи то наших військових, чи мирних жителів, тим для Кремля краще.

Більше того, цілком можливо, що росіяни просто хочуть нас налякати, а тим часом вони просто тільки готуються до реально повноцінної війни. Задіювати при цьому в атаці вздовж ділянок, наприклад, північного кордону України власні штурмові загони у Кремлі можуть планувати лише обмежено – основою наступу можуть стати саме українці-зрадники, які взяли зброю до рук та пішли воювати проти власної ж армії. В такий спосіб Москва може вирішити для себе одразу дві проблеми: зменшити втрати своїх військовослужбовців та намагатися пояснити атаки тим, що вона до них не причетна.

Так чи інакше, датою "наступу ЗСУ" окупанти називають 14 грудня. Це означає, що у цей день щонайменше посиляться обстріли на фронті. Тим паче, що на 15 грудня запланований початок Об'єднавчого собору.

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Атакувати кордони України Путін навряд чи буде зараз, хоча хто знає, що він запланував насправді. Єдине, що відомо точно, це те, що задіяти наших же співгромадян-"ополченців" під час масштабної війни планують повноцінно.