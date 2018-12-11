Проросійські бойовики серед білого дня обстріляли Зайцеве

11 грудня недалеко від Горлівки, що на Донеччині проросійські бойовики обстріляли позиції української армії. Ворог активно гатив по селищу міського типу Зайцеве та контрольному пункт в'їзду-виїзду "Майорське".

Терористів не зупинило навіть те, що у безпосередній близькості до лінії фронту розташовується пункт пропуску, на якому постійно перебуває цивільне населення.

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Окрім Зайцевого, бойовики також почали обстрілювати позиції ЗСУ біля контрольного пункту "Майорське", проте КПВВ продовжує працювати у штатному режимі.

Очевидно, вогонь ведеться з великокаліберного кулемета. Зокрема, ворог застосовує гранатомети СПГ та АГС. Наразі вогонь не припиняється, ми бачимо, що окупанти повністю нехтують Мінськими домовленостями,

– наголосив військовослужбовець ЗСУ Леонід.

Варто зазначити, що у "Майорському" знаходиться камера спостережної місії ОБСЄ, але проросійським бойовикам це не заважає.



КПВВ "Майорське"

Місцеві жителі вже звикли до постійного шуму гармат, тому навіть не звертають на нього уваги. Натомість бійці ЗСУ кажуть, що на Горлівському напрямку ситуація значно загострилась за останні дні.