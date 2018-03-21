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НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018

Пророссийские боевики ударили по украинским военным из минометов: есть раненые

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Ситуация на оккупированном Донбассе
Ситуация на оккупированном Донбассе / Иллюстративное фото

Во вторник, 20 марта, пророссийские боевики на оккупированных территориях Донбасса в очередной раз сорвали режим прекращения огня. Так, они 5 раз обстреляли укрепления украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что в результате вражеского огня 1 украинский военный получил ранения. Еще 1 военнослужащий получил боевое травмирование. Оба пострадавшие оперативно доставлены в лечебные заведения и получили необходимую медицинскую помощь.

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В штабе АТО уточнили, что на Донецком направлении пророссийские боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции ВСУ в районе Песков. Кроме того, из гранатометов и противотанкового ружья враг вел огонь по защитникам Авдеевки.

Тем временем на Луганском направлении пророссийские боевики из стрелкового оружия обстреляли укрепления украинских военных неподалеку от Станицы Луганской, а из 82-миллиметровых минометов и зенитной установки – возле Троицкого. Кроме того, пророссийские боевики применили 82-миллиметровые минометы, обстреливая украинских защитников Луганского.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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