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НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

Проросійські бойовики вдарили по українських військових з мінометів: є поранені

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Ситуація на окупованому Донбасі
Ситуація на окупованому Донбасі / Ілюстративне фото

У вівторок, 20 березня, проросійські бойовики на окупованих територіях Донбасу вкотре зірвали режим припинення вогню. Так, вони 5 разів обстріляли укріплення українських військових.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зазначається, що внаслідок ворожого вогню 1 український військовий зазнав поранення. Ще 1 військовослужбовець отримав бойове травмування. Обидва постраждалі оперативно доставлені до лікувальних закладів та отримали необхідну медичну допомогу.

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У штабі АТО уточнили, що на Донецькому напрямку проросійські бойовики з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляли позиції ЗСУ в районі Пісків. Окрім того, з гранатометів та протитанкової рушниці ворог вів вогонь по захисниках Авдіївки.

Тим часом на Луганському напрямку проросійські бойовики зі стрілецької зброї обстріляли укріплення українських військових неподалік Станиці Луганської, а з 82-міліметрових мінометів та зенітної установки – поблизу Троїцького. Крім того, проросійські бойовики застосували 82-міліметрові міномети, обстрілюючи українських захисників Луганського.

Теги: Новини України Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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