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Пророссийские наемники разрушили еще один дом гражданских в Зайцево

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11 июня с начала суток один украинский защитник был ранены, его госпитализировали. Боевики почти полсотни раз били из минометов и стрелкового оружия.

Больше месяца, с началом нового формата войны, в поселке Зайцево, вблизи Горловки, не утихают взрывы.

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Всегда чистое оружие и готовность в любой момент вступить в бой, именно так военнослужащие описывают свое привычное состояние, защищая поселок Зайцево. За ночь пророссийские наемники разрушили еще один дом гражданских в поселке, к счастью все целы.

Тишина, там уже стала даже не относительным, а мифическим понятием. И нет разницы в какое время суток.

Местные же уже более или менее нашли общий язык с армейцами и привыкли к жизни на фронте. Впрочем объединяет и тех, и тех единственное желание, чтобы в Зайцево на пятый год войны таки наступила мирная, а главное украинская тишина.

Автор: Алексей Кондаков
Теги: Новости Украины Украина – Россия Операция Объединенных сил Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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