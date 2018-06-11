Пророссийские наемники разрушили еще один дом гражданских в Зайцево

11 июня с начала суток один украинский защитник был ранены, его госпитализировали. Боевики почти полсотни раз били из минометов и стрелкового оружия.

Больше месяца, с началом нового формата войны, в поселке Зайцево, вблизи Горловки, не утихают взрывы.

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Всегда чистое оружие и готовность в любой момент вступить в бой, именно так военнослужащие описывают свое привычное состояние, защищая поселок Зайцево. За ночь пророссийские наемники разрушили еще один дом гражданских в поселке, к счастью все целы.



Тишина, там уже стала даже не относительным, а мифическим понятием. И нет разницы в какое время суток.



Местные же уже более или менее нашли общий язык с армейцами и привыкли к жизни на фронте. Впрочем объединяет и тех, и тех единственное желание, чтобы в Зайцево на пятый год войны таки наступила мирная, а главное украинская тишина.