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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Проросійські найманці зруйнували ще один будинок цивільних у Зайцеве

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11 червня з початку доби один український захисник був поранені, його госпіталізували. Бойовики майже півсотні разів гатили з мінометів та стрілецької зброї.

Понад місяць, з початком нового формату війни, у селищі Зайцеве, що поблизу Горлівки, не стихають вибухи.

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Завжди чиста зброя та готовність будь-якої миті вступити у бій, саме так військовослужбовці описують свій звичний стан, боронячи селище Зайцеве. За ніч проросійські найманці зруйнували ще один будинок цивільних у селищі, на щастя всі цілі.

Тиша, там вже стала навіть не відносним, а міфічним поняттям. І немає різниці в яку пору доби.

Місцеві ж вже більш-менш порозумілися з армійцями та призвичаїлися до життя на фронті. Утім об'єднує і тих, і тих єдине бажання, аби в Зайцевому на п'ятий рік війни таки запанувала мирна, а головне українська тиша.

Автор: Олексій Кондаков
Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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