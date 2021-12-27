Пророссийского боевика под наркотиками задержали возле украинских позиций
Источник:ООС
В Луганской области в районе наблюдательного пункта в зоне ООС 27 декабря задержали пророссийского боевика. Он шел в сторону украинских позиций.
Мужчина был одет в российскую униформу. Он находился в состоянии сильного наркотического опьянения.
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Боевика передали СБУ
Наши защитники задержали боевика, а затем передали его представителям Службы безопасности Украины. Предварительно установили, что 40-летний задержанный служил по контракту в одном из подразделений оккупантов. Он имел при себе "паспорт" так называемой псевдореспублики.
Наемник сидел за убийство
Кроме того, выяснили, что задержанный с 2006 по 2012 год отбывал наказание в местах лишения свободы по статье об умышленном убийстве.
Сейчас проводят следственные действия для установления всех обстоятельств.
Перемирия на Донбассе нет
С начала суток 27 декабря пророссийские боевики аж 9 раз успели сорвать тишину. О перемирии оккупанты, похоже, и не слышали. Ранения получили двое украинских военных. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.
Только 22 декабря в Трехсторонней контактной группе договорились о возобновлении режима тишины на Донбассе, который действует с июля 2020 года. В ТКГ отмечали, что видят готовность обеих сторон продлить перемирие.
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Текст поста ООС:
Украинские военнослужащие задержали на линии разграничения боевика так называемой "ЛНР". Утром 27 декабря 2021 года в Луганской области в районе наблюдательного пункта одного из подразделений, которое выполняет боевые задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации, был задержан представитель незаконных вооруженных формирований российско-оккупационных войск.
Нарушитель в российской униформе, в состоянии сильного наркотического опьянения двигался через линию соприкосновения в сторону украинских позиций. Наши защитники задержали боевика после чего передали его представителям Службы безопасности Украины. Предварительно было установлено, что сорокалетний задержанный наемник проходил службу по контракту в одном из подразделений незаконных вооруженных формирований российско-оккупационных войск. Имел при себе паспорт так называемой "ЛНР".
В дальнейшем выяснилось, что задержанный с 2006 по 2012 год отбывал наказание в местах лишения свободы по статье 115, ч. 1 (умышленное убийство). Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности задержанного.