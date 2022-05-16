Пророссийского Орбана в пятый раз переизбрали премьер-министром Венгрии

Венгрия решила не менять курс своего развития. Премьер-министром вновь стал Виктор Орбан, который известен своей симпатией к Кремлю.

Украине не стоит надеяться на смену риторики в Венгрии относительно войны России против Украины и нефтяного эмбарго для нефти оккупантов. На политической арене представители этой страны не изменились.

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Еще одно избрание Орбана

Венгерские парламентарии провели голосование по переизбранию Виктора Орбана на должность премьер-министра. По результатам голосования пророссийский политик снова будет занимать эту должность, это было его пятое переизбрание подряд.

За соответствующее решение проголосовали 133 депутата венгерского парламента, 27 избрали позицию "против". От голосования не воздержался ни один депутат.

Перед голосованием с открытым протестом против Орбана выступили оппозиционные депутаты. Движение "Наша Родина" отметило, что на протяжении 12 лет своего правления Орбан принимал только "фиктивные меры", поэтому его работа далека от удовлетворительной.

Напомним, на выборах в парламент Венгрии партия Орбана "Фидес" одержала уверенную победу. В последнее время пророссийский премьер Венгрии отмечался заявлениями против нефтяного эмбарго для России в шестом пакете санкций ЕС. Также он пытается всех заверить, что Европе не удастся заменить дешевые энергоносители россиян американскими.

Международный фронт: коротко о последних событиях

В Москве Путин собрал стран-членов Организации договора о коллективной безопасности, чтобы они немного послушали его басни о ситуации в мире. Для российского диктатора вступление Швеции и Финляндии в НАТО резко перестало быть угрозой, хотя он долгое время кричал совершенно об обратном. Также Путин пообещал "реагировать", если в этих странах НАТО будет строить свои базы.

Из-за санкций в России в скором времени ожидается большой рост инфляции. Такое заключение сделала Еврокомиссия на основе своего анализа российской экономики.

Украина и Соединенные Штаты Америки активно работают над тем, чтобы преодолеть кризис, сейчас нарабатываются наиболее удачные логистические маршруты. Кроме того, Украина договорилась с Польшей об отсутствии разрешений для перевозчиков топлива.

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