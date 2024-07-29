Российский телеграмм-канал распространил видео момента, на котором видно, как прорвалась дамба, информирует 24 Канал. Отметим, что поток воды был очень сильным, что и сняли камеры видеонаблюдения.

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Прорыв дамбы на Беломорканале в Карелии

В России 29 июля произошел размыв перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала. Отмечается, что перемычка была временной. Ее ставили на время реконструкции.

Российский телеграмм-канал опубликовал кадры с места чрезвычайной ситуации на территории страны-агрессора. Собственно, камеры видеонаблюдения зафиксировали сам момент прорыва дамбы на Беломорканале в Карелии.

Момент прорыва плотины на Беломоро-Балтийском канале в Карелии,

– говорится в сообщении.

Кадры с момента прорыва дамбы: смотрите на видео

Это видео опубликовали в 20:12 по местному времени. Там отмечали, что на тот момент известно об одном погибшем человеке.

Заметим, что сильный поток воды снес дома местных жителей. Также есть пострадавшие. Где произошел прорыв дамбы на Беломорканале в Карелии – смотрите в материале 24 Канала.